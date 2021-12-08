Майки Гарсия хочет поединок с Камбососом

Американец оказался впечатлен победой австралийца над Лопесом





Майки Гарсия / Фото: usatoday.com

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-2, 30 КО) высказался о бое абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) и Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО), сообщает boxingnews24.com.



«Я был удивлен тем, как Камбосос поразил всех. Никто такого не ждал, я так точно. В поединке с Лопесом я впервые в жизни увидел Камбососа. Перед поединком я видел его хайлайты, но никогда не видел, как он боксирует. Камбосос удивил всех. Думаю, Джордж выберет более крупный поединок, чем с Хэйни. Я думаю, что его команда хочет сделать именно это. Черт возьми, я бы сразу же согласился на бой с ним, но мне необходимо время. Я не могу принять бой без тренировок и не вернув форму».

Напомним, ранее Василий Ломаченко также заявил, что хочет бой с Камбососом.



