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Камбосос недоволен разговорами о реванше Ломаченко с Лопесом: «Они могут устроить его, когда я покончу с Теофимо»

Австралиец полностью уверен в своих силах
Бокс Профессиональный бокс
12:20
Камбосос недоволен разговорами о реванше Ломаченко с Лопесом: «Они могут устроить его, когда я покончу с Теофимо»
Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Претендент на титул в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) остался недоволен тем, что после победы Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) над Масаеши Накатани (19-2, 10 КО) украинский боксер вместе со своим промоутером Бобом Арумом начал обсуждать реванш с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО), которому еще предстоит провести обязательную защиту с австралийцем. Об этом Камбосос рассказал в интервью YouTube-каналу FightHype.com:

«Аруму 89 или 90 лет. Он не помнит, что делал вчера, так что на самом деле его слова для меня ничего не значат. Они забегают наперед, и Бобу плевать на Лопеса или Ломаченко, его волнуют деньги. Так что он думает о долларах, но забывает о том, кто стоит у них на пути, о спартанском воине, который все пустит под откос.

Они могут провести этот бой. Они могут устроить его, когда я покончу с Лопесом. Но посмотрим, насколько он будет большим без титулов на кону, когда всем будет плевать. А затем вы будете смотреть, как Ломаченко, Боб Арум и все остальные прибегут ко мне.

Я хотел дать Ломаченко шанс. До боя с Накатани я был уверен, что, возможно, дам Ломаченко бой в Австралии, если завоюю эти пояса. Но после его неуважения и сильного желания провести реванш с Лопесом он может сначала подраться с ним».

Джордж Камбосос заявил, что выступи Василий Ломаченко в бою Теофимо Лопесом так, как с Масайоши Накатани, то выиграл бы.


Рене Тер Велде
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Теги

Джордж Камбосос Василий Ломаченко Теофимо Лопес Боб Арум Масаеши Накатани

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