Камбосос недоволен разговорами о реванше Ломаченко с Лопесом: «Они могут устроить его, когда я покончу с Теофимо»

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Претендент на титул в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) остался недоволен тем, что после победы Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) над Масаеши Накатани (19-2, 10 КО) украинский боксер вместе со своим промоутером Бобом Арумом начал обсуждать реванш с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО), которому еще предстоит провести обязательную защиту с австралийцем. Об этом Камбосос рассказал в интервью YouTube-каналу FightHype.com:

Они могут провести этот бой. Они могут устроить его, когда я покончу с Лопесом. Но посмотрим, насколько он будет большим без титулов на кону, когда всем будет плевать. А затем вы будете смотреть, как Ломаченко, Боб Арум и все остальные прибегут ко мне.

Я хотел дать Ломаченко шанс. До боя с Накатани я был уверен, что, возможно, дам Ломаченко бой в Австралии, если завоюю эти пояса. Но после его неуважения и сильного желания провести реванш с Лопесом он может сначала подраться с ним».