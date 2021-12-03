Дэвис: «Надеру задницу Камбососу бесплатно»
Камбосос: «Нужно провести бой против Хэйни пока в этом есть смысл»
Абсолютный чемпион мира заявил, что уважает Девина
17:52
Фото:The Independent
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) выразил желание в ближайшее время провести бой против Девина Хэйни (26-0, 15 КО). Слова австралийца приводит Boxing Scene:
«Мы собираемся сделать это однажды. Нужно провести бой, пока в этом есть смысл. Я сказал Эдди Хирну, что если кто-то выйдет из строя, то я буду готов драться в эти выходные.
Мы сделаем это. Тогда никаких игр больше не будет.
Конечно, я уважаю Дэвина как чемпион. Я всегда уважал его, и он знает это».
Напомним, 5 декабря на арене MGM Grand в Лас-Вегасе Хэйни подерется с Джозефом Диасом (32-1-1, 15 КО).
Ранее заинтересованность в поединке против Камбососа выразил Василий Ломаченко.