Камбосос: «Нужно провести бой против Хэйни пока в этом есть смысл»

Фото:The Independent

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) выразил желание в ближайшее время провести бой против Девина Хэйни (26-0, 15 КО). Слова австралийца приводит Boxing Scene:

Мы сделаем это. Тогда никаких игр больше не будет.

Конечно, я уважаю Дэвина как чемпион. Я всегда уважал его, и он знает это».