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Ломаченко: «Я хочу бой с Камбососом, но, прежде всего, я должен подраться 11 декабря»
Экс-лидер легкого дивизиона – о неожиданном поражении Лопеса
09:39
Василий Ломаченко / Фото - skysports.comБывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в интервью порталу Sky Sports поделился мыслями относительно поражения Теофимо Лопеса (16-1, 12 KO) в поединке с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO) и высказался о возможном бое с новоиспеченным абсолютным чемпионом мира из Австралии.
«Конечно, я хочу драться за пояса. Сейчас это моя цель в боях. Моя мотивация – стать абсолютным чемпионом мира. Посмотрим, подерусь ли я с Камбососом. Конечно, я хочу этот бой, но прежде всего я должен подраться 11 декабря. Я сосредоточен на поединке с Комми. После этого боя я смогу говорить о своем будущем».
«Перед боем я давал Камбососу определенные шансы, но, конечно же, думал, что Лопес победит в этом бою. Но что есть, то есть. Это боксерская жизнь».
«Считаю ли я себя лучшим легковесом? Я не хочу говорить о себе. Это вопрос к болельщикам и людям, которые разбираются в боксе. Но если говорить о моих навыках, то я всегда пытаюсь показать свой лучший стиль, свой лучшие навыки».
Свой следующий поединок Ломаченко проведет 1 декабря в Нью-Йорке против ганца Ричарда Комми (15-2, 11 КО).
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Комментарии 2
- добавте ще одиничку, бо бій 11 числа