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Камбосос – о поединке Дэвис – Барриос: «Заслужил встать в очередь за моими поясами после победы над Лопесом»

Австралиец уверен, что после поединка с Теофимо у титулов будет новый владелец
Бокс Профессиональный бокс
29 июня 23:01
Камбосос – о поединке Дэвис – Барриос: «Заслужил встать в очередь за моими поясами после победы над Лопесом»
Джордж Камбосос / Фото: Team Kambosos

Претендент на пояс IBF Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) уверен в своей победе над абсолютным чемпионом легкого веса Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).

Австралийцу понравился Джервонта Дэвис (25-0, 24 KO) в поединке с Марио Баррисосом (26-1, 17 KO). Камбосос в интервью Youtube каналу FightHype.com заявил, что Дэвис заслужил место его потенциального соперника, когда Джордж станет чемпионом дивизиона:

Он все-таки достал этого парня. Это был хороший и конкурентный бой. Все эти парни – потенциальные соперники, и они будут преследовать меня после того, как я заполучу пояса.

Хорошая победа, Дэвис красиво закрыл шоу. Он поднялся в 140 фунтов и подрался с приличным парнем. Да, Барриоса нельзя назвать лучшим, но он один из них. Дэвис показал, что может выступать и против больших парней.

Напомним, что Камбосос продолжает терроризировать Лопеса.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Джордж Камбосос Джервонта Дэвис Теофимо Лопес

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