«Беги, Лопес, беги». Камбосос продолжает терроризировать абсолютного чемпиона легкого веса
Камбосос – о поединке Дэвис – Барриос: «Заслужил встать в очередь за моими поясами после победы над Лопесом»
Австралиец уверен, что после поединка с Теофимо у титулов будет новый владелец
29 июня 23:01
Джордж Камбосос / Фото: Team Kambosos
Претендент на пояс IBF Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) уверен в своей победе над абсолютным чемпионом легкого веса Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).
Австралийцу понравился Джервонта Дэвис (25-0, 24 KO) в поединке с Марио Баррисосом (26-1, 17 KO). Камбосос в интервью Youtube каналу FightHype.com заявил, что Дэвис заслужил место его потенциального соперника, когда Джордж станет чемпионом дивизиона:
Он все-таки достал этого парня. Это был хороший и конкурентный бой. Все эти парни – потенциальные соперники, и они будут преследовать меня после того, как я заполучу пояса.
Хорошая победа, Дэвис красиво закрыл шоу. Он поднялся в 140 фунтов и подрался с приличным парнем. Да, Барриоса нельзя назвать лучшим, но он один из них. Дэвис показал, что может выступать и против больших парней.
Напомним, что Камбосос продолжает терроризировать Лопеса.
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