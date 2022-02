Камбосос отказался от золота Гарсии. Хочешь бой – заслужи на ринге

Фото: Twitter Камбососа

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) и бывший обладатель титулов в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя в Twitter обменялись предложениями:



Де Ла Хойя:

Камбосос:

Oscar your a legend, big fan mate I’m busy in 2022 defending in beautiful Australia against the cream of the crop but respectfully if Ryan can string a few big name wins and earn it, no problem at all come to Australia, my guest, and watch my mega stadium fight next up https://t.co/lipy6vqBaO