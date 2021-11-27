Красюк: «Камбосос даст Ломаченко возможность подраться за все пояса, если выиграет у Лопеса»

Онлайн трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира будет доступна у нас на сайте

Фото: K2 Promotions

Известный украинский промоутер Александр Красюк объяснил, почему Василию Ломаченко (15-2, 11 КО) нужно болеть за Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) в его бою против абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО):

«Конечно, для Лопеса поражение Камбососу станет апсетом. Организатор – нейтральный, ему без разницы, что Лопес, что Камбосос. Эдди Хирн просто проводит этот поединок. Для Боба Арума, наверное, это будет апсет, потому что пояса куда-то уедут. Но, с другой стороны, для Василия Ломаченко, например, куда более положительный результат, если победит Камбосос, потому что он даст ему возможность подраться за все пояса, в то время как Лопес, по последним сообщениям, этого делать не собирается».

Бой Лопес – Камбосос состоится в ночь с 27 на 28 ноября. Онлайн трансляция поединка будет доступна на сайте XSPORT.ua.

Бой самых болтливых боксеров современности – превью к поединку.

Напомним, ранее Лопес пообещал нокаутировать Камбососа в первом раунде. Тот в свою очередь заявил, что готовился к войне с чемпионом.