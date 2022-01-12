Внук Мухаммеда Али спрогнозировал победителя потенциального боя за «абсолюта» Ломаченко – Камбосос
Камбосос: «Точно знаю, что Хэйни и Ломаченко приедут в Австралию для боя со мной»
Лидер легкого дивизиона назвал сроки своего возвращения в ринг
09:23
Джордж Камбосос-младший / Фото - thesun.co.ukАбсолютный чемпион мира в легком дивизионе Джордж Камбосос-младший (20-0, 10 КО) рассказал о своих планах на следующий поединок и назвал имена возможных оппонентов.
Цитирует австралийца foxsports.com.au.
«Я проведу поединок в мае. Это будет отличное время, которому будет предшествовать раскрутка боя. Моя карьера – это тяжелый путь, для меня никогда не было легких вариантов. Мне всегда приходилось усердно работать. Мы позволим Австралии узнать, что происходит и насколько большой будет эта борьба. Это будет крупнейший поединок в истории Австралии. Он пройдет на стадионе в Сиднее или Мельбурне. Мы ведем переговоры с этими городами, и это будет очень волнительно».
«Болельщики посчитают меня фальшивкой, если я скажу, что вернусь в поединке, который будет легким. Зачем мне это? Я вернусь с именитым соперником. Мы уже ведем переговоры со всеми. Мне нравится бой с Хэйни и мне нравится его пояс WBC. Мне нравится бой с Ломаченко. Это именитый боец, как и Джервонта Дэвис. Райан Гарсия – огромное имя, но сперва я хочу увидеть его возвращение на ринг. Мы сидим здесь и ведем переговоры, сначала пытаясь убедиться, что эти боксеры приедут в Австралию. Самое важное, чтобы они приехали сюда. Я точно знаю, что Хэйни и Ломаченко это сделают. Так что это большой плюс».
Напомним, что WBA может вскоре санкционировать бой Камбососа и Джервонты Дэвиса (26-0, 24 KO).