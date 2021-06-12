Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Камбосос: «У Лопеса хрустальная челюсть. Если я чисто попаду, то уроню его и отправлю спать»
Австралийский претендент намерен нокаутировать своего визави за 3 раунда
11:40
Джордж Камбосос / Фото - fightbookmmaОбязательный претендент на титул IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves заявил, что абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес (16-0, 13 КО), с которым он выйдет в ринг 19 июня в Майами (США), не может похвастаться крепким подбородком.
«Мой твит о том, что у Лопеса хрустальный подбородок? Это очевидно. Мы видели это на спаррингах. Я сам видел видео, как он падает. Я чувствую, что у него хрустальная челюсть. Мне кажется, что если я чисто попаду, сочетая скорость и силу, которыми обладаю на данном этапе своей карьеры, то уроню его и отправлю спать. Лопесы говорят про три раунда. Будь осторожен, потому что я выйду, чтобы надрать тебе задницу и нокаутировать за три раунда. Неважно, что я не способен прихлопнуть. Я спаррингую с полусредневесами. К тому же стили делают бои, и его стиль идеально подходит под то, что предлагаю на ринге я».
Ранее Камбосос высказался о подготовке к титульному бою против Лопеса.