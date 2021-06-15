Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «В игре Лопеса много дыр, и мы разработали отличный план»
Австралийский претендент на титул раскрыл намерения лидера легкого дивизиона
16:13
Джордж Камбосос / Фото - fightnews.infoПретендент на титул IBF Джордж Камбосос-младший (19-0, 10 КО) заявил, что у него имеется четка стратегия на поединок с абсолютным чемпионом в легком дивизионе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО), с которым он выйдет в ринг 19 июня в Майами (США).
Цитирует Камбососа ESPN.
«В его игре много дыр, и мы разработали отличный план, чтобы выявить эти дыры и заставить этого малыша выглядеть очень-очень глупым. Он полагается на свою силу, он полагается на три или четыре последовательных удара».
Ранее Камбосос заявил, что Лопес не может похвастаться крепким подбородком.
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