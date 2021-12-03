Тренер Хэйни: «Лопесу нужно взять перерыв»
Камбосос: «Вся эта шумиха после победы над Лопесом никак не повлияет на меня»
Новоиспеченный лидер легкого веса – о поединке со звездным американцем
3 декабря 22:10
Джордж Камбосос / фото - Getty Images
Новоиспеченный лидер легкого веса, австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) высказался о победе над американцем Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО), а также о том, что на него внезапно свалилась большая популярность. Слова Камбососа приводит портал YouTube канал FightHype.
«Называйте меня как угодно, абсолютным чемпионом, объединенным чемпионом – мне плевать. И мне плевать на весь этот пафос, медиа вокруг и огни. Я продолжу пахать.
Вы найдете меня в зале сегодня вечером. Мое тело все еще болит, а швы еще не сняли, но я продолжаю работать. И я уже задумываюсь о следующем поединке. Это мой менталитет».
Напомним, Камбосос хочет провести бой с Хэйни.
Комментарии 0