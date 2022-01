Камбосос: «Я хочу лучшего претендента, чтобы подарить миру лучший из возможных боев»

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) заявил, что он готов разделить ринг как с Девином Хэйни (27-0, 15 KO), так и с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).

Like I have said countless times @SIChrisMannix I want the best challenger to give the world the best fights possible. Haney, Matchroom boxing, Lomachenko Top Rank boxing, it takes two to tango, so let’s get this done ASAP. The stadium in Australia awaits. And still! https://t.co/BJoehtuNRo