Роберт Гарсия: «Лопес проиграл Камбососу из-за неправильного плана на бой»
Камбосос: «Я сломал Лопеса еще на первой пресс-конференции»
Австралийский боксер рассказал, за счет чего ему удалось победить американца
14:48
Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) поделился мнением о том, за счет чего ему удалось победить Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО). Слова австралийца приводит Las Vegas Review-Journal:
«Я сломал Лопеса еще в апреле, на нашей первой пресс-конференции, которую организовал в Атланте Triller для продвижения нашего боя. Психологически я сломал его именно там. Он боялся и очень нервничал. Лопес не думал, что будет иметь дело с тем, что я ему предложил.
Глаза не врут. Я бесплатно поселился в его голове. Я просто продолжал его ослаблять. Я продемонстрировал свою уверенность. Я показал свой характер. Это перевешивает талант. Я сломал его. Перед стартовым гонгом я знал, что он уже мой. Я знал, что Лопес полетит на меня, но я также понимал, что смогу поймать его. Мой план на бой был идеальным».
Напомним, Лопес не согласился с решением судей, которые отдали победу Камбососу.