Камбосос: «Я уверен, что у Лопеса стеклянный подбородок»

Джордж Камбосос / Фото: matchroom boxing

Обязательный претендент на титул IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) заявил, что будет пытаться нокаутировать абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). Слова австралийца приводит портал boxing247.com.



Я выиграю любым образом. Я также могу остановить его. Это может быть великолепный одиночный панч, который усыпит Лопеса, как это часто было на его спаррингах. Я уверен, что у Теофимо стеклянный подбородок.

Это будет прекрасный мастер-класс, и мы сейчас готовы ко всему. Я даже попрошу атлетическую комиссию сделать наш бой 15-раундовым, как во времена старой школы. Давайте устроим 15 раундов, нам не нужны 12. Давайте биться 15 раундов, хотя Лопес не продержится даже 12. Я готов к войне, да и вообще к чему угодно»,