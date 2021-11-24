Камбосос: «Я уверен, что у Лопеса стеклянный подбородок»
Обязательный претендент на титул IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) заявил, что будет пытаться нокаутировать абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). Слова австралийца приводит портал boxing247.com.
«В каждом предложенном мною аспекте я буду лучше Лопеса. Я полностью готов к этому поединку, и я иду на отличной серии. Я победил Микки Бэя в Нью-Йорке и Ли Селби в его родном городе. Ли – очень классный боксер, а теперь меня ждет Лопес.
Я выиграю любым образом. Я также могу остановить его. Это может быть великолепный одиночный панч, который усыпит Лопеса, как это часто было на его спаррингах. Я уверен, что у Теофимо стеклянный подбородок.
Это будет прекрасный мастер-класс, и мы сейчас готовы ко всему. Я даже попрошу атлетическую комиссию сделать наш бой 15-раундовым, как во времена старой школы. Давайте устроим 15 раундов, нам не нужны 12. Давайте биться 15 раундов, хотя Лопес не продержится даже 12. Я готов к войне, да и вообще к чему угодно»,
Напомним, бой Лопеса и Камбососа состоится 28 ноября в Нью-Йорке. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.