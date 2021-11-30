Камбосос: «Я верю, что психологически надломил его еще несколько месяцев назад»

Джордж Камбосос / Фото: boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) заявил, что он психологически надломил Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) за несколько месяцев до боя.



Мои действия в бою, геймплан, психологические игры – это сломало Лопеса. Я верю, что психологически надломил его еще несколько месяцев назад, когда у нас была пресс-конференция перед боем Джейк Пол – Бен Аскрен.

Посмотрите, каким я вышел на бой и что сделал в стартовых раундах. В частности, я оформил прекрасный нокдаун, как и говорил. Я сказал, что поймаю его в начале боя. Я говорил, что если не усыплю его на старте, то подловлю и нанесу урон. Именно это изменило ход боя. Я верю, что Лопес был потрясен по ходу поединка. Как раз это повлияло на рисунок боя, а не то, чего не сделал Теофимо. Я сломал его за счет своей работы в каждом раунде. Я мог бы драться с ним каждый день, дважды в воскресенье, и он не победил бы меня».