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Нужно отвечать за свои слова. Камбосос обещал провести бой с Ломаченко

Австралиец отобрал все пояса у Теофимо Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
12:14
Нужно отвечать за свои слова. Камбосос обещал провести бой с Ломаченко
Фото: CBS Sports

Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) сенсационно стал абсолютным чемпионом мира в легком весе, победив Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).

Известно, что в контракте на бой Лопес – Камбосос не был прописан пункт об обязательном реванше, а поэтому австралиец волен сам выбирать себе следующего соперника.

В свете этих событий уместно напомнить, что еще в сентябре 2021 года Камбосос заявил, что после Лопеса подерется с украинцем Василием Ломаченко. Вот его прямая цитата от 17 сентября:

«Знаешь что, Лома? Я дам тебе шанс. Когда я получу эти пояса, я хочу драться только с лучшими. Мне все равно на рекорд, мне по**р на все. Я подерусь с тобой. Если тебе нужны пояса, я дам тебе бой. Но бой должен пройти в Австралии либо Греции».

Если Камбосос сдержит обещание, то Ломаченко получит второй шанс исполнить свою главную цель в профессиональном боксе – стать абсолютным чемпионом мира.

Напомним, в рейтинге Boxrec Ломаченко и Камбосос занимают первые две позиции.

Сергей Остапенко
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Теги

Джордж Камбосос Василий Ломаченко Теофимо Лопес

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