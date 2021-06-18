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Камбосос: «Я запугал Лопеса и готов шокировать весь мир»

Австралийский легковес уверен, что ему по силам одолеть лидера дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
20:07
Камбосос: «Я запугал Лопеса и готов шокировать весь мир»
Лопес и Камбосос / Фото: boxingscene.com

Обязательный претендент на титул IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) заверил, что у него есть психологическое преимущество над лидером дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).

Слова австралийца приводит boxingscene.com:

Я уверен, что вы уже видели ту пресс-конференцию. Я говорю вам сейчас, я уже в его голове. Я жил в его голове бесплатно, так что, если кто и запуган, так это Лопес. Я уже был в его голове. Так что, что бы Теофимо ни делал, он меня не сломит. Я спартанский воин. Я несокрушимый. Знаете, что бы Лопес ни хотел попробовать, если он хочет стоять пять часов подряд и смотреть мне в глаза, я не сломаюсь. И он это уже знает.

Это шанс на всю жизнь. Я гнался за этим в течение долгого времени, и я очень взволнован, чтобы шокировать мир и показать, из чего я состою. 

Напомним, что поединок Лопеса и Камбососа был перенесен на август из-за COVID-19 у Теофимо.

Олег Шумейко-младший
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Теофимо Лопес Джордж Камбосос

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