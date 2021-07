Канело не пострадал. Стеф Карри и Альварес провели шуточный спарринг на поле для гольфа

Карри и Канело / фото - CBS

Лидер и разыгрывающий «Голден Стэйт Вариорз» Стефен Карри провел шуточный спарринг с экс-чемпионом мира в 4-х весовых категориях Саулем Альваресом.

Спортсмены приняли боевые стойки во время турнира по гольфу. После неудачного выпада баскетболиста Канело неожиданно попал по козырьку кепки Каррри.

Nice of Canelo to let Stephen Curry live. pic.twitter.com/DZxZADMKDA