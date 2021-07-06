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Хирн: «Мы сделали Планту предложение о поединке с Альваресом»

Глава Matchroom Boxing хочет в ближайшее время уладить все вопросы
Бокс Профессиональный бокс
08:22
Хирн: «Мы сделали Планту предложение о поединке с Альваресом»
Сауль Альварес / Фото: Mathcroom Boxing

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил в интервью Boxing Social, что связался с командой чемпиона IBF во втором среднем весе Калебом Плантом (21-0, 12 KO) и сделал предложение о поединке за звание абсолютного чемпиона с лидером рейтинга pound-for-pound Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).

Мы сделали предложение команде Калеба Планта. Ни для кого не секрет, что в PBC предпочли бы, чтобы этот бой прошел на FOX. Если бы они были инициаторами и прислали нам контракт, то с нашей стороны не возникло бы проблем, и мы согласились бы на их условия. Но так как мы составляли соглашение, то предлагаем провести этот поединок на DAZN и прописали этот пункт в контракте.

Я буду удивлен, если Эл Хеймон не даст своему бойцу провести поединок против Альвареса на DAZN, потому что это невероятная возможность. Надеюсь, что мы получим ответ от них сегодня. Посмотрим, хотят ли они провести этот бой в сентябре. Но как я уже неоднократно говорил, для Альвареса этот поединок является приоритетным.

Хирн также говорил об интересе Канело к бою с Артур Бетербиевым (16-0, 16 KO).

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Теги

Калеб Плант Сауль Альварес Эдди Хирн

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