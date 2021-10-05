Баррера дал прогноз на бой Альварес – Плант
Канело: «Не знаю, на каком уровне Плант, но точно не на моем»
Лидер рейтинга p4p – о своем следующем противнике
13:49
Сауль Альварес / фото - Getty Images
Чемпион в четырех весовых категориях Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) в интервью порталу BoxingInsider вновь высказался в адрес своего следующего противника Калеба Планта (21-0, 12 КО).
«Мы на разных уровнях. Не знаю, на каком уровне Плант, но точно не на моем. Я тоже рос и у меня не было ничего, и я тоже могу сломать кому-то челюсть. Просто не говорю об этом, чтобы меня не жалели и не делали из меня жертву».
Баррера дал прогноз на бой Альварес – Плант.
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