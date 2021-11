Канело резко отреагировал на идею провести боксерский бой против Макгрегора

Сауль Альварес / фото - Getty Images

Лидер рейтинга P4P, чемпион WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) отреагировал на предложение провести выставочный бой с экс-чемпионом двух дивизионов UFC Конором Макгрегором.

Журналист talkSport Майкл Бенсон в своем Twitter написал:

Canelo Alvarez's reaction upon being shown a picture of Conor McGregor and asked about a potential boxing match with him: "Oh my god, no. Don't try man, don't try." [@BTSportBoxing]