Канело резко отреагировал на идею провести боксерский бой против Макгрегора
Лидер рейтинга P4P, чемпион WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) отреагировал на предложение провести выставочный бой с экс-чемпионом двух дивизионов UFC Конором Макгрегором.
Журналист talkSport Майкл Бенсон в своем Twitter написал:
«Реакция Канело Альвареса, когда ему показали фотографию Конора МакГрегора и спросили о потенциальном боксерском поединке с ним: «Боже мой, нет. Не пытайся, мужик, не пытайся».
Canelo Alvarez's reaction upon being shown a picture of Conor McGregor and asked about a potential boxing match with him: "Oh my god, no. Don't try man, don't try." [@BTSportBoxing]— Michael Benson (@MichaelBensonn) November 5, 2021
Уже в воскресенье, 7-го ноября, Канело предстоит сойтись в ринге с Калебом Плантом (21-0, 12 КО) за звание абсолютного чемпиона мира.
Напомним, Плант пообещал умирающей дочери стать чемпионом мира.
Прогноз на бой Канело – Плант.
Онлайн трансляция боя Сауль Альварес - Калеб Плант. Начало – 7-го ноября, в 07:00.