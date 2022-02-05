Кастаньо: «Чарло настаивал на том, чтобы наш реванш снова прошел в Хьюстоне»

Аргентинец не прочь встретиться с американцем в его родном городе

Брайан Кастаньо / фото - Getty Images Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо (17-0-2, 12 KO) сообщил, что обладатель титулами WBA, WBC и IBF в этой же весовой категории Джермелл Чарло (34-1-1, 18 KO) настаивал на том, чтобы их реванш прошел в Хьюстоне. Кастаньо цитирует ресурс boxingnews24.com: «Если Чарло уверен, что победил со счетом 117-111, то должен быть уверенней перед реваншем. Это одна из причин, почему дата нашего поединка изменилась. На самом деле я не хотел идти к нему домой из-за того, что произошло в прошлом поединке. Чарло настаивал на том, чтобы наш реванш прошел снова в Хьюстоне и считаю это хорошим знаком. Я же хотел, чтобы место проведения боя было более нейтральным. Очевидно, я гость, незнакомец. Я сторона В. Но, по крайней мере, в этот раз давления на меня будет не так уж много». Объединительный реванш Джермелл Чарло – Брайан Кастаньо состоится 19 марта.

Рене Тер Велде