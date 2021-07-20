Кастаньо: «Думаю, что Чарло захочет провести промежуточный бой»

Аргентинец считает, что американец не сразу согласится на матч-реванш с ним



Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе аргентинец Брайан Кастаньо (17-0-2, 12 KO) предположил, что обладатель титулов WBC, WBA и IBF американец Джермелл Чарло (34-1-1, 18 KO) захочет провести промежуточный бой, а только после этого согласится на матч-реванш с ним.

Кастаньо цитирует издательство boxingscene.com:

«Думаю, что Чарло немного недооценил мой бокс, мои габариты. Он был уверен в себе, потому что я немного ниже ростом и уступал ему в размахе рук. Я показал ему, что не только являюсь быстрым бойцом, но и способен выбросить большое количество ударов, а также могу причинить ему боль. Я не вижу особого желания со стороны Чарло провести матч-реванш. Думаю, он хочет двигаться в другом направлении. Я хочу объединительный поединок, но когда его спросили об этом, он сразу же изменил тему. Думаю, что Джермелл немного подождет, проведет промежуточный бой, а только после этого согласится на матч-реванш».

Джермелл Чарло обещает нокаутировать в реванше Брайана Кастаньо.