Кастаньо - о бое с Чарло: «Я однозначно победил в этом поединке»

Аргентинец готов провести реванш с американцем



Фото: Showtime

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо (17-0-2, 12 KO) поделился своими мыслями о поединке с обладателем титулов WBC/WBA/IBF Джермеллом Чарло (34-1-1, 18 KO), в котором по итогам 12 раундов судьи зафиксировали спорную ничью. Как отметил аргентинский боксер, он рассчитывает еще раз выйти в ринг с американцем.

Слова аргентинца приводит badlefthook.com:

«Я выиграл этот бой. Да, он попадал по мне, в этом нет сомнений. Его удары были тяжелыми, но я однозначно победил в этом поединке. Я надеюсь, что мы проведем реванш. Чарло - отличный боец, но и я тоже. Мне нужен реванш».

Джермелл Чарло прокомментировал свой объединительный поединок против Брайана Кастаньо.