Джермелл Чарло: «Победа над Кастаньо внесет меня в «Зал славы»
Кастаньо – о поединке с Джермеллом Чарло: «Нас ждет война»
Чемпион WBO намерен оставить после себя наследие
09:21
Брайан Кастаньо / Фото - badlefthookЧемпион мира по версии WBO Брайан Кастаньо (17-0-1, 12 KO) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с обладателем титулов WBC, WBA и IBF в первом среднем дивизионе Джермеллом Чарло (34-1, 18 КО).
Цитирует Кастаньо fightnews.com.
«Для меня и моей команды, это еще одна возможность прославить аргентинский бокс и добавить еще одну звездочку к моему наследию. Это то, чего я хочу и наслаждаюсь этим моментом. Обещаю, что в субботу вечером я оставлю все в ринге. Меня не смущает, что мы проведем поединок в штате моего соперника, думаю, это в большей степени оказывает на него давление. Я очень усердно тренировался на протяжении последних девяти месяцев и мне комфортно в роли аутсайдера. Я часто оказывался в качестве аутсайдера, поэтому не ощущаю давления. Я не люблю вспоминать свои прошлые поединки и стараюсь сосредоточиться на предстоящем. У меня есть план на бой, который заключается в том, чтобы уйти победителем в субботу вечером. Нас ждет война, и я не думаю ни о чем кроме этой битвы. Я полностью сосредоточен на том, чтобы стать абсолютным чемпионом. Я гарантирую, что фанатам понравится этот бой, и они не останутся разочарованными».
Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе состоится 17 июля на стадионе AT&T, домашнем для NBA-команды «Spurs».
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