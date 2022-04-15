Катмен Усика: «Александру будет тяжело быть таким забавным пока в Украине идет война»

В физической форме украинца Анбер не сомневается, а вот насчет ментальной есть вопросы

Фото: ringside24.com

Катмен обладателя титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 KO) Расс Анбер высказался о предстоящем реванше подопечного с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).



Вы высказывались об Александре Усике и Василии Ломаченко, о тяжелом времени для них и том, что происходит в Украине. Василий все еще там, а Александр уехал в тренировочный лагерь. Из того, что вы слышали от их команд, как у них дела, учитывая происходящее?

Что происходит, такие и дела, я полагаю. Я говорил с его менеджером Эгисом Климасом. Он начинает лагерь, готов стартовать. Мы ждем подтверждения даты. Посмотрим, что случится, но я уверен, что они понимают, особенно Усик, что они не отнесутся к этому легкомысленно. Если они готовятся к выходу в ринг, значит, ответственно готовятся. У меня по этому поводу вообще нет беспокойств. Я больше беспокоюсь о ментальной составляющей, его обеспокоенностью безопасности семьи. Как только уйдет эта озабоченность – с ним все будет хорошо, и он будет готовиться. Я думаю, ему будет тяжело быть таким забавным, как обычно, потому что он явно будет думать о другом. Как и все мы думаем о том, что там происходит. Это неприятно. Люди не должны проходить через это в наше время. Мое сердце с тем, что происходит, я хотел бы, чтобы мир мог помочь больше.

Напомним, что Александр Поветкин рассказывал Усику, какие проблему у Украины.