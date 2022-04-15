Катмен Усика: «Александру будет тяжело быть таким забавным пока в Украине идет война»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 9
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ренн - Монако 2:3 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Специя - Интер 1:3 Окончен
22:00 Милан - Дженоа 2:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Окончен
Хоккей (2 события из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Чикаго Блэкхокс - Сан-Хосе Шаркс 5:4 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Нью-Джерси Дэвилз 3:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (10 событий из 42) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Тоттенхэм - Брайтон -:- Запланирован
17:00 Манчестер Юнайтед - Норвич -:- Запланирован
17:00 Эвертон - Кристал Пэлас : Перенесен
17:00 Саутгемптон - Арсенал -:- Запланирован
19:30 Астон Вилла - Ливерпуль : Перенесен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Ланс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Вольфсбург -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Ювентус - Болонья -:- Запланирован
21:45 Лацио - Торино -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Валенсия - Осасуна -:- Запланирован
Футбол (9 событий из 19) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Лидс - Челси -:- Запланирован
16:15 Вест Хэм - Бернли -:- Запланирован
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:05 Лион - Бордо -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Марсель -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - Бавария -:- Запланирован
20:30 Байер - РБ Лейпциг -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Атлетико - Эспаньол -:- Запланирован
22:00 Севилья - Реал -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
23:30
Баскетбол. Суперлига Windrose. Киев-Баскет - Днепр

Катмен Усика: «Александру будет тяжело быть таким забавным пока в Украине идет война»

В физической форме украинца Анбер не сомневается, а вот насчет ментальной есть вопросы
Бокс Профессиональный бокс
22:05
Катмен Усика: «Александру будет тяжело быть таким забавным пока в Украине идет война»
Фото: ringside24.com

Катмен обладателя титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 KO) Расс Анбер высказался о предстоящем реванше подопечного с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Вы высказывались об Александре Усике и Василии Ломаченко, о тяжелом времени для них и том, что происходит в Украине. Василий все еще там, а Александр уехал в тренировочный лагерь. Из того, что вы слышали от их команд, как у них дела, учитывая происходящее?

Что происходит, такие и дела, я полагаю. Я говорил с его менеджером Эгисом Климасом. Он начинает лагерь, готов стартовать. Мы ждем подтверждения даты. Посмотрим, что случится, но я уверен, что они понимают, особенно Усик, что они не отнесутся к этому легкомысленно. Если они готовятся к выходу в ринг, значит, ответственно готовятся. У меня по этому поводу вообще нет беспокойств. Я больше беспокоюсь о ментальной составляющей, его обеспокоенностью безопасности семьи.

Как только уйдет эта озабоченность – с ним все будет хорошо, и он будет готовиться. Я думаю, ему будет тяжело быть таким забавным, как обычно, потому что он явно будет думать о другом. Как и все мы думаем о том, что там происходит. Это неприятно. Люди не должны проходить через это в наше время. Мое сердце с тем, что происходит, я хотел бы, чтобы мир мог помочь больше.

Напомним, что Александр Поветкин рассказывал Усику, какие проблему у Украины.

Источник: vringe.com Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик война Расс Анбер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Дарья Блашко: «Нам повезло выжить в Чернигове – на девятый день войны пришло ощущение, что тут небезопасно и надо что-то делать»
Эксклюзив
Дарья Блашко: «Нам повезло выжить в Чернигове – на девятый день войны пришло ощущение, что тут небезопасно и надо что-то делать»
Биатлон
15 апреля 22:32
«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
Бокс Профессиональный бокс
15 апреля 22:03
Экс-игрок сборной Украины: «Поразил Борис Колесников – не разговаривали несколько лет, а в первые дни войны он сам позвонил. Помирились и он прилично помогает»
Интервью Экс-игрок сборной Украины: «Поразил Борис Колесников – не разговаривали несколько лет, а в первые дни войны он сам позвонил. Помирились и он прилично помогает»
Хоккей
15 апреля 20:08
Новый скандал в украинском боксе? Редкач поднял на смех Усика
Новый скандал в украинском боксе? Редкач поднял на смех Усика
Бокс Профессиональный бокс
15 апреля 20:07
1
«Это полная х*рня». Отец Фьюри считает, что бой Тайсона с Усиком возможен
«Это полная х*рня». Отец Фьюри считает, что бой Тайсона с Усиком возможен
Бокс Профессиональный бокс
14 апреля 22:55
Российский промоутер считает, что Усик зря согласился на реванш с Джошуа во время войны в Украине
Российский промоутер считает, что Усик зря согласился на реванш с Джошуа во время войны в Украине
Бокс Профессиональный бокс
14 апреля 21:50

Новости: Бокс

Фьюри перестал говорить о том, что бой с Усиком его не интересует
Фьюри перестал говорить о том, что бой с Усиком его не интересует
Профессиональный бокс
22:45
Катмен Усика: «Александру будет тяжело быть таким забавным пока в Украине идет война»
Катмен Усика: «Александру будет тяжело быть таким забавным пока в Украине идет война»
Профессиональный бокс
22:05
«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
Профессиональный бокс
22:03
Новый скандал в украинском боксе? Редкач поднял на смех Усика
Новый скандал в украинском боксе? Редкач поднял на смех Усика
Профессиональный бокс
20:07
«Это полная х*рня». Отец Фьюри считает, что бой Тайсона с Усиком возможен
«Это полная х*рня». Отец Фьюри считает, что бой Тайсона с Усиком возможен
Профессиональный бокс
14 апреля 22:55
Российский промоутер считает, что Усик зря согласился на реванш с Джошуа во время войны в Украине
Российский промоутер считает, что Усик зря согласился на реванш с Джошуа во время войны в Украине
Профессиональный бокс
14 апреля 21:50
Любовь побеждает! К Усику вернулась жена
Любовь побеждает! К Усику вернулась жена
Профессиональный бокс
14 апреля 20:11
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
Профессиональный бокс
14 апреля 16:30
Камбосос готов провести реванш с Лопесом
Камбосос готов провести реванш с Лопесом
Профессиональный бокс
14 апреля 14:00
Все новости

Популярные новости

Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 19:40
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Бокс Профессиональный бокс
10 апреля 20:10
4
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Бокс Профессиональный бокс
09 апреля 10:10
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 18:58
3
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
Фехтование
09 апреля 10:04
3
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Футбол В Украине
12 апреля 10:41
2
Все новости