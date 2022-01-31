Катмен Усика – о третьем бое Головкин – Альварес: «Время никого не щадит»

Анбер не уверен, что поединок будет стоящим со спортивной точки зрения

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Катмен чемпиона WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 KO) Расс Анбер в интервью с Мэттом Касавантом заявил, что сомневается в проведении третьего поединка между Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO) и Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO):



Тяжело поверить, что Головкин еще уместен в обсуждении третьего поединка с Альваресом. Да, это один из самых больших боев в спорте. Но время никого не щадит. Учитывая, когда они дрались в последний раз. Дистанция со второго поединка не делает их ничуть моложе. Я не говорю, что я бы не хотел на это посмотреть, да и активность у GGG не из лучших в последнее время.

Мексиканский тренер заявил, что в бою с Головкиным Канело помогали судьи.