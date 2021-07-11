Американский тренер рассказал, что станет ключом победы для Ломы в реванше с Лопесом
«Каждый день выкладывайся на полную, никакого д*рьма». Камбосос продемонстрировал скорость на пневмогруше
Австралиец может стать чемпионом в легком весе без поединка
22:37
Джордж Камбосос / Фото: Thriller
Претендент на титул IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) продемонстрировал в своем Instagram свою скорострельность на пневмогруше:
Каждый день выкладывайся на полную, никакого д*рьма. Только тяжелый труд.
Напомним, что Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) не согласен с переносом поединка в Австралию и может отказаться от пояса.
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