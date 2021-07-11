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«Каждый день выкладывайся на полную, никакого д*рьма». Камбосос продемонстрировал скорость на пневмогруше

Австралиец может стать чемпионом в легком весе без поединка
Бокс Профессиональный бокс
22:37
«Каждый день выкладывайся на полную, никакого д*рьма». Камбосос продемонстрировал скорость на пневмогруше
Джордж Камбосос / Фото: Thriller

Претендент на титул IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) продемонстрировал в своем Instagram свою скорострельность на пневмогруше:

Каждый день выкладывайся на полную, никакого д*рьма. Только тяжелый труд.

Напомним, что Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) не согласен с переносом поединка в Австралию и может отказаться от пояса.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Джордж Камбосос Теофимо Лопес

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