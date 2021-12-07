Тейлор: «Я не говорю о том, что будет дальше, я сначала должен пройти Кэттералла»
Кэттералл: «Для меня бой с Тейлором будет означать, что я стану чемпионом мира»
Британский претендент – о предстоящем поединке с «королем» первого полусреднего дивизиона
22:23
Джек Кэттералл / Фото - boxingnewsonline.netБританский претендент на титулы в первом полусреднем дивизионе Джек Кэттералл (26-0, 13 КО) высказался о грядущем поединке с абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории Джошем Тейлором (18-0, 13 КО).
Цитирует Кэттералла boxingscene.com.
«Для меня этот бой будет означать, что я стану чемпионом мира. Не столь важно, где состоится бой, я более чем счастлив поехать в Шотландию. Поклонники Джоша добавляют энергии мероприятию. Я пойду туда и заберу пояса обратно в Англию. Джош никогда не дрался с кем-то вроде меня, и я знаю, что если покажу себя наилучшим образом, то смогу победить».
Поединок между Тейлором и Кэттелларом состоится 26 февраля. Изначально данный бой был запланирован на 18 декабря на арене The OVO Hydro в Глазго (Шотландия), однако из-за травмы Джоша его пришлось перенести.
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