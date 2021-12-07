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Кэттералл: «Для меня бой с Тейлором будет означать, что я стану чемпионом мира»

Британский претендент – о предстоящем поединке с «королем» первого полусреднего дивизиона


Бокс Профессиональный бокс
22:23
Кэттералл: «Для меня бой с Тейлором будет означать, что я стану чемпионом мира»
Джек Кэттералл / Фото - boxingnewsonline.net
Британский претендент на титулы в первом полусреднем дивизионе Джек Кэттералл (26-0, 13 КО) высказался о грядущем поединке с абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории Джошем Тейлором (18-0, 13 КО).

Цитирует Кэттералла boxingscene.com.

«Для меня этот бой будет означать, что я стану чемпионом мира. Не столь важно, где состоится бой, я более чем счастлив поехать в Шотландию. Поклонники Джоша добавляют энергии мероприятию. Я пойду туда и заберу пояса обратно в Англию. Джош никогда не дрался с кем-то вроде меня, и я знаю, что если покажу себя наилучшим образом, то смогу победить».

 
Поединок между Тейлором и Кэттелларом состоится 26 февраля. Изначально данный бой был запланирован на 18 декабря на арене The OVO Hydro в Глазго (Шотландия), однако из-за травмы Джоша его пришлось перенести.
Владимир Кириченко
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