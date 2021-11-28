Хабиб поддержал Ломаченко накануне поединка против Комми

12 декабря экс-чемпиона мира в трех весовых категориях вернется в ринг

Василий Ломаченко / Фото: Instagram Ломаченко

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) 12 декабря проведет следующий поединок. В Нью-Йорке украинец подерется с Ричардом Коммик. В Нью-Йорке украинец подерется с Ричардом Комми (30-3, 27 KO).



Перед поединком Лому в Instagram поддержал экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Удачи тебе, легенда. Болеем и переживаем.

XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Комми. Начало – около 06:00.