Хан: «Контракты на бой с Бурком все еще находятся на доработке»

Амир надеется, что все детали будут улажены к концу недели

Фото: Eurosport Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Амир Хан (34-5, 21 КО) рассказал о ходе переговоров с командой соотечественника Келла Брука (39-3, 27 КО). Слова Хана приводит boxingscene.com: «Контракты все еще находятся на доработке, поэтому я не знаю точно, когда они будут подписаны. Сейчас мы оба находимся в ожидании. Надеюсь, что мы покончим с этим на этой неделе». Бой Хана против Брука является одним из самых ожидаемых для Великобритании. Жаль только, что этих боксеров не удалось свести, когда они были на пике.

Сергей Остапенко