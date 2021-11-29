Хан: «Я никогда не бегал от Брука»

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Бывший чемпион мира Амир Хан (34-5, 21 КО) прокомментировал официальное объявление своего боя против Келла Брука (39-3, 27 КО). Слова Хана приводит BoxingScene:

Сейчас мы здесь, и нет смысла вспоминать прошлое. В прошлом он, на мой взгляд, просто не заслуживал этого поединка со мной.

Я хочу дать врезать ему по лицу и поставить на место. Разговоры окончены, и в день боя мы посмотрим, сможет ли он подтвердить свои слова делом».