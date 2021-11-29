Брук: «Хан всегда меня избегал, но больше бежать некуда»
Хан: «Я никогда не бегал от Брука»
Бывший чемпион мира считает, что ранее Келл просто не заслуживал боя с ним
29 ноября 20:15
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Амир Хан (34-5, 21 КО) прокомментировал официальное объявление своего боя против Келла Брука (39-3, 27 КО). Слова Хана приводит BoxingScene:
«Я никогда не бегал от Келла Брука. У меня просто не было такой необходимости. То, чего я добился в этом спорте, говорит само за себя.
Сейчас мы здесь, и нет смысла вспоминать прошлое. В прошлом он, на мой взгляд, просто не заслуживал этого поединка со мной.
Я хочу дать врезать ему по лицу и поставить на место. Разговоры окончены, и в день боя мы посмотрим, сможет ли он подтвердить свои слова делом».
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