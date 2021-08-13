Хантер не верит в бой с Уайтом: «Когда речь заходит о бойцах Хирна, я буду последним, с кем они подерутся»

Американец убежден, что команда британца ни за что не согласится свести своего подопечного с ним

Майкл Хантер / фото - fightnews.info Американский супертяжеловес Майкл Хантер (20-1-1, 14 КО) в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans заявил, что команда временного чемпиона мира по версии WBC Диллиана Уайта (28-2, 19 КО), в том числе его промоутер Эдди Хирн, ни за что не согласится свести своего подопечного с ним. «У меня не было никаких разговоров с Эдди Хирном насчет боя с Уайтом. Я знаю, что они никогда со мной не подерутся. Я не буду говорить, что они боятся, но чувствую запах страха. Они хотели, чтобы я подрался с Хрговичем, но, как мы знаем, Хирн не полностью ведет дела Филипа. Так что ему не составило труда попытаться устроить этот бой по самой дешевой цене. Но когда речь заходит о его бойцах, я буду последним, с кем они подерутся. Я думаю, что они будут держаться подальше от меня, в том числе команда Диллиана. Я сомневаюсь, что они хотят драться. Если команда Уайта приедет в США и попытается найти соперников, я считаю, что фанаты будут на них давить, чтобы они подрались со мной. Мне кажется, что Уайту нужно быть очень осторожными со своими действиями в Америке. Ему нельзя думать, что он может приехать в США и подраться с кем попало без упоминания моего имени». Майкл Хантер раскритиковал Диллиана Уайта за то, как он пытается оправдать свое нежелание драться с ним.

Рене Тер Велде