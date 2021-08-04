Хантер: «Уайт – один из тех парней, которые делают вид, что не знают меня»

Майкл Хантер / фото - skysports.com

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (20-1-1, 14 КО) раскритиковал порталу Sky Sports обладателя временного титула WBC Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) за то, как он пытается оправдать свое нежелание драться с ним.

Я делаю свое имя известным. Это одно из моих пятен, к которому пытаются придраться другие бойцы. Но я заполню эту пустоту. Ситуация в супертяжелом весе меняется. Сложно сказать, когда будут проходить бои. Нам известны только прогнозы. Надеюсь, что мы сможем заставить этих парней выйти со мной в ринг».