Хантер нокаутировал Уилсона в четвертом раунде
Хантер: «Уайт – один из тех парней, которые делают вид, что не знают меня»
Американец подверг критике британского боксера
4 августа 09:00
Майкл Хантер / фото - skysports.com
Американский супертяжеловес Майкл Хантер (20-1-1, 14 КО) раскритиковал порталу Sky Sports обладателя временного титула WBC Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) за то, как он пытается оправдать свое нежелание драться с ним.
«Безусловно, я хочу драться с Уайтом. Я не знаю, состоится ли этот бой. Он один из тех парней, которые оправдываются: «Кто такой Майкл Хантер?» Они делают вид, что не знают меня. Но я дрался еще до того, как они впервые надели перчатки. Я бы подрался с Уайтом или даже с каким-то проспектом. Возможно, мне придется сделать шаг назад, чтобы оставаться в действии.
Я делаю свое имя известным. Это одно из моих пятен, к которому пытаются придраться другие бойцы. Но я заполню эту пустоту. Ситуация в супертяжелом весе меняется. Сложно сказать, когда будут проходить бои. Нам известны только прогнозы. Надеюсь, что мы сможем заставить этих парней выйти со мной в ринг».
Майкл Хантер победил Майка Уилсона (21-2, 10 КО) техническим нокаутом в четвертом раунде.
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