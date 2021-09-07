Хантер: «Усик победит Джошуа, Энтони только начинает изучать основы бокса»

Американец дал свой прогноз на предстоящий мегафайт

Майкл Хантер / фото - Essentially Sports

Боксер супертяжелого веса Майкл Хантер () дал прогноз на поединок Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Американец уверен, что бывший абсолютный чемпион в крузервейте обладает необходимыми навыками для победы над AJ. Слова Хантера приводит WBN.

«Я думаю, что Усик победит Джошуа. Просто Александр лучший боксер. Энтони только сейчас начинает изучать некоторые основы бокса на высшем уровне. Я не вижу, что мой бой с Джошуа или Усиком состоится в ближайшее время. Поскольку у чемпиона есть определенные обязательства. Конечно, я хотел бы с кем-то из них встретиться в ближайшем будущем. Мне просто остается продолжать работать, и со временем я добьюсь поединка за титул».

Другой чемпион мира из полутяжелого веса уверен, что Усику не под силу завоевать пояс в хэвивейте.