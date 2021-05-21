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Хантер: «Я гарантирую, что Джошуа не примет бой с Усиком»

Американский супертяж считает, что AJ просто отдаст пояс украинцу
Бокс Профессиональный бокс
09:57
Хантер: «Я гарантирую, что Джошуа не примет бой с Усиком»
Майкл Хантер / фото - Getty Images

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) в интервью YouTube каналу Boxing King Media заявил, что лидер супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) откажется от обязательной защиты титула WBO против Александра Усика (18-0, 13 КО).

«Я могу понять точку зрения болельщиков, но когда дело касается бизнеса, фанаты смотрят на ситуацию со стороны. А когда ты находишься внутри, то не знаешь точно, когда и что сделает IBF. Знаете, болельщики думали, что Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри подерутся, но теперь Фьюри будет биться с Уайлдером.

Возможно, сейчас Усику придется драться с Джошуа. И я гарантирую, что Энтони не примет этот бой. Вероятно, он откажется от пояса WBO или сделает что-то еще. Это бизнес. Одно дело, когда ты сам за себя и самостоятельно принимаешь решения. Но перед тем как принимать решения, люди общаются с Эдди Хирном, а не с Энтони Джошуа. Понимаете, о чем я говорю?

Если говорить о бизнес-решениях, мне не было о чем думать. Мы не знали, когда точно прояснится ситуация с IBF. Было много беспорядка, происходило много вещей. Но до тех пор, пока я остаюсь последовательным, я вижу, как сплавляюсь со всем этим». 

Напомним, экс-тренер Владимира Кличко назвал главную проблему Усика.

Источник: Fightnews.info Михаил Рыбак
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Теги

Энтони Джошуа Александр Усик Майкл Хантер

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