Хантер: «Я получил отличную возможность, показать, кто американский супертяжеловес №1»

Майкл 3 августа вернется в ринг

Майкл Хантер / фото - Boxing Scene

3 августа супертяжеловес Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) вернется в ринг на Maddison Square Garden в вечере бокса компании Thriller. Противостоять американцу будет Майк Уилсон (21-1, 10 КО), поединок анонсирован как отборочный по версии WBA. В комментарии ESPN Хантер поделился своими ожиданиями.

«Я в главном бою, со мной это в первый раз. Я в восторге это этого, хотя это и дополнительное давление. Я должен зрелищно выступить, особенно учитывая контракт Triller. Мэдисон Сквер Гарден - всемирно известная арена, поэтому я считаю, это отличной возможностью проявить себя и показать всем, кто американский супертяжеловес №1».

Другой американский представитель хэвивейта Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) проведет следующий бой 24 июля и недавно поразил своей формой.