Хаттон: «Лома стал чемпионом в трех весовых категориях за двенадцать боев, и он все еще силен»

Ломаченко против Накатани / Фото: Top Rank

Бывший чемпион в двух весовых категориях Рикки Хаттон в интервью metro.co.uk заявил, что победа украинского легковеса Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) над Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) показала истинную силу «Хай-Тека».

Давайте будем честны – этот парень стал чемпионом в трех весах за двенадцать боев, и это не стоило ему колоссальных усилий. И сейчас он темная лошадка дивизиона, поскольку все говорят о Райане Гарсии и Дэвине Хэйни.