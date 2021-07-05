И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Хаттон: «Лома стал чемпионом в трех весовых категориях за двенадцать боев, и он все еще силен»
Экс-чемпион мира заявил, что украинец является темной лошадкой дивизиона
16:24
Ломаченко против Накатани / Фото: Top Rank
Бывший чемпион в двух весовых категориях Рикки Хаттон в интервью metro.co.uk заявил, что победа украинского легковеса Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) над Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) показала истинную силу «Хай-Тека».
Я считаю, что Василий Ломаченко по-прежнему остается силой, с которой нужно считаться. Он побеждал с легкостью, но в тот момент, когда появился Лопес, он на какое-то время «отвел взгляд от мяча». Он недооценил его.
Давайте будем честны – этот парень стал чемпионом в трех весах за двенадцать боев, и это не стоило ему колоссальных усилий. И сейчас он темная лошадка дивизиона, поскольку все говорят о Райане Гарсии и Дэвине Хэйни.
Напомним, что победа подняла Лому в рейтинге pound-for-pound.