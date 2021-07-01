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Хаттон: «Ломаченко с такой легкостью выигрывал поединки, что просто не был готов к тому, что Лопес составит ему конкуренцию»

Экс-чемпион мира уверен, что Лома все еще гроза легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
20:24
Хаттон: «Ломаченко с такой легкостью выигрывал поединки, что просто не был готов к тому, что Лопес составит ему конкуренцию»
Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон заявил metro.co.uk, что экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) проиграл в поединке за звание абсолютного чемпионf дивизиона Теофимо Лопесу (16-0, 12 KO) из-за недостаточного настроя:

Ломаченко все еще гроза легкого дивизиона. Он привык выигрывать бои с такой легкостью, что просто не воспринял Лопеса как соперника. Уже по ходу поединка он поймал себя на мысли: «Черт, этот парень лучше, чем я думал». И из-за этого так поздно включился. Будем честны, он выигрывал бои с такой легкостью, что просто легкомысленно отнесся к Лопесу.

Напомним, что после шедевральной победы Ломаченко в поединке с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) Лопес-старший согласился на реванш своего сына с украинцем.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Теофимо Лопес Рикки Хаттон

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