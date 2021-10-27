Хаттон: «Многие думают, что во втором поединке Усик сделает то же самое. Но у меня противоположное мнение»

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Бывший чемпион мира Рикки Хаттон верит, что Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) может взять реванш у обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО).

Хаттона цитирует портал Daily Mail:

Ты должен быть способным адаптироваться. И Джошуа точно умеет это делать. Энтони может боксировать, и он доказал это, завоевав золото на Олимпиаде и вернув титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Он может сочетать разные стили. Джошуа участвовал в брутальном бою с Владимиром Кличко, так что он не боится зарубиться. Он может драться в темпе, расслабиться и боксировать.

У AJ есть все преимущества: габариты, размах рук, сила, мощь. Единственный шанс Усика – это если он сможет боксировать с ним или заставит его нарываться на удар. У Джошуа есть много навыков, так почему же он использовал только один? От этого действительно закипали мозги. Джошуа – умный боец, он пересмотрит прошлый бой и извлечет урок. Я думаю, что в следующий раз он выступит лучше».