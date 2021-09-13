Хэй раскритиковал Белфорта за победу над Холифилдом
Хаттон – о поединке Холифилд – Белфорт: «Это е****й стыд»
Легендарный британец словесно уничтожил промоутерскую компанию Triller
13 сентября 09:21
Рикки Хаттон / Фото - menshealthЭкс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон в Instagram жестко проехался по организаторам поединка между легендарным боксером Эвандером Холифилдом и бывшим обладателем титула UFC Витором Белфортом.
«Утром включил телефон и с ужасом посмотрел бой Холифилда. Извините за нецензурное выражение, но это е****й стыд. Выставочные поединки - это одно, их можно понять. Но позволять, чтобы такое случилось с одним из великих боксеров… Люди, которые устроили это шоу и позволили этому произойти, должны понурить головы от стыда. Бокс, хватит этого дерьма».
Напомним, что Холифилд техническим нокаутом в первом раунде проиграл Белфорту в главном поединке ивента от промоутерской компании Triller Fight Club.