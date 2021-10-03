Хаттон – о трилогии Фьюри – Уайлдер: «Я уверен, что Тайсон повторит успех второго боя с Деонтеем»

Фото: boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, британец Рикки Хаттон поделился своими ожиданиями от третьего поединка между обладателем титула по версии WBC в супертяжелом весе, соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Хаттона цитирует ресурс boxingnews24.com.

Фьюри не должен быть чрезмерно увлеченным и самоуверенным. Он должен настраиваться на бой с самым сложным соперником в его карьере. Я думаю, что если настрой Тайсона будет правильным, то он повторит успех, которого добился в матче-реванше. Но если Фьюри будет самодовольным, немного ослабит бдительность и отвлечется хоть на секунду, то может поплатиться за это.

Самое сильное качество Тайсона, это его боксерский мозг. Так что я не думаю, что он позволит себе такие ошибки. Также я уверен, что Фьюри повторит успех второго боя с Уайлдером».