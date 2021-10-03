Хаттон – о трилогии Фьюри – Уайлдер: «Я уверен, что Тайсон повторит успех второго боя с Деонтеем»
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, британец Рикки Хаттон поделился своими ожиданиями от третьего поединка между обладателем титула по версии WBC в супертяжелом весе, соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
Хаттона цитирует ресурс boxingnews24.com.
«Тайсон должен быть очень осторожным в этом бою. Очевидно, что во время первой их встречи, Деонтей показал насколько является опасным бойцом. Он обладает убийственной силой удара. Тайсон знает, что он может ударить.
Фьюри не должен быть чрезмерно увлеченным и самоуверенным. Он должен настраиваться на бой с самым сложным соперником в его карьере. Я думаю, что если настрой Тайсона будет правильным, то он повторит успех, которого добился в матче-реванше. Но если Фьюри будет самодовольным, немного ослабит бдительность и отвлечется хоть на секунду, то может поплатиться за это.
Самое сильное качество Тайсона, это его боксерский мозг. Так что я не думаю, что он позволит себе такие ошибки. Также я уверен, что Фьюри повторит успех второго боя с Уайлдером».
Тайсон Фьюри рассказал, как прошла его подготовка к третьему поединку с Деонтеем Уайлдером.