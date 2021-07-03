Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 0
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Швейцария - Испания 1:1* Окончен
22:00 Бельгия - Италия 1:2 Окончен
Теннис (4 события из 68) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
17:15 Новак Джокович - Денис Кудла 3:0 Окончен
20:55 Denis Shapovalov - Энди Маррей 3:0 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Онс Ябеур - Гарбин Мугуруса 2:1 Окончен
20:10 Элисе Мертенс - Мэдисон Кейз 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Чехия - Дания -:- Запланирован
22:00 Украина - Англия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:6 Окончен
Теннис (5 событий из 62) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
16:45 Роджер Федерер - Камерон Норри -:- Запланирован
18:15 Марин Чилич - Даниил Медведев -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Каролина Плишкова - Людмила Самсонова -:- Запланирован
13:00 Ангелика Кербер - Алиаксандра Саснович -:- Запланирован
18:45 Эшлей Барти - Катерина Синякова -:- Запланирован
нет важных матчей

Хаттон заявил о желании провести бой с Де Ла Хойей

Британец намерен провести выставочный поединок с легендарным американцем
Бокс Профессиональный бокс
11:00
Хаттон заявил о желании провести бой с Де Ла Хойей
Рикки Хиттон / фото - pattayatrader.com

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон заявил о своем желании провести выставочный поединок с легендарным американцем Оскаром Де Ла Хойей. По словам Хаттона, Оскар являлся примером для боксеров на протяжении многих лет, и для него было бы честь разделить с ним ринг, сообщает boxingnews24.com.

«Я проведу бой с Оскаром Де Ла Хойей, если представится такая возможность. Оскар был героем для многих боксеров, поэтому было бы интересно встретиться с ним, даже если это будет выставочный поединок. Возможно, сечас он еще может выступать на высоком уровне, это мы сможем узнать, только во время боя.

Похоже, что Оскар проведет поединок против бывшего чемпиона UFC Витора Белфорта, но думаю, что многие боксеры захотят встретиться с ним».

Рикки Хаттон с уверенностью заявил, что Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) остается одним из лучших в дивизионе.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рикки Хаттон Оскар де ла Хойя

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Де Ла Хойя поддержал Барриоса после поражения Дэвису
Де Ла Хойя поддержал Барриоса после поражения Дэвису
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 22:20
Хаттон: «Ломаченко слегка недооценил Лопеса»
Хаттон: «Ломаченко слегка недооценил Лопеса»
Бокс Профессиональный бокс
26 июня 15:30
Хаттон: «Ломаченко – тот, за кем всем нужно и дальше следить»
Хаттон: «Ломаченко – тот, за кем всем нужно и дальше следить»
Бокс Профессиональный бокс
26 июня 12:21
Де Ла Хойя нацелился на легендарного бойца UFC, с которым Белфорт хотел провести реванш
Де Ла Хойя нацелился на легендарного бойца UFC, с которым Белфорт хотел провести реванш
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 17:26
Де Ла Хойя: «Я в шоке от того, насколько я хорош»
Де Ла Хойя: «Я в шоке от того, насколько я хорош»
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 15:49
У Мейвезера ответили Де Ла Хойи: «Флойд никогда не позволит Оскару заработать на себя ни цента»
У Мейвезера ответили Де Ла Хойи: «Флойд никогда не позволит Оскару заработать на себя ни цента»
Бокс Профессиональный бокс
21 июня 10:39

Новости: Бокс

Хаттон заявил о желании провести бой с Де Ла Хойей
Хаттон заявил о желании провести бой с Де Ла Хойей
Профессиональный бокс
11:00
Жена Усика засветила сексуальные формы в коротком платье
Жена Усика засветила сексуальные формы в коротком платье
Профессиональный бокс
10:55
Катмен Ломаченко: «Накатани показал сердце японского воина, но этого оказалось недостаточно»
Катмен Ломаченко: «Накатани показал сердце японского воина, но этого оказалось недостаточно»
Профессиональный бокс
10:20
Фьюри считает, что Уайлдер поступил правильно, когда отказался общаться с прессой во время их пресс-конференции
Фьюри считает, что Уайлдер поступил правильно, когда отказался общаться с прессой во время их пресс-конференции
Профессиональный бокс
09:30
Лебедев: «Будем болеть за Усика в бою с Джошуа»
Лебедев: «Будем болеть за Усика в бою с Джошуа»
Профессиональный бокс
09:21
Кастаньо: «Чарло единственный, с кем я хотел провести бой, после того как выиграл чемпионский титул»
Кастаньо: «Чарло единственный, с кем я хотел провести бой, после того как выиграл чемпионский титул»
Профессиональный бокс
08:40
Катмен Ломаченко - о рассечении в бою с Накатани: «Я сразу подумал: «Вот д*рьмо» и представил ужасную сечку Баду Джека»
Катмен Ломаченко - о рассечении в бою с Накатани: «Я сразу подумал: «Вот д*рьмо» и представил ужасную сечку Баду Джека»
Профессиональный бокс
08:20
Рой Джонс уверен в шансах Юбенка-младшего против Головкина и Канело
Рой Джонс уверен в шансах Юбенка-младшего против Головкина и Канело
Профессиональный бокс
08:00
Инсайдер: Теофимо Лопес вылечился от коронавируса
Инсайдер: Теофимо Лопес вылечился от коронавируса
Профессиональный бокс
07:40
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости