Хаттон заявил о желании провести бой с Де Ла Хойей

Британец намерен провести выставочный поединок с легендарным американцем

Рикки Хиттон / фото - pattayatrader.com

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон заявил о своем желании провести выставочный поединок с легендарным американцем Оскаром Де Ла Хойей. По словам Хаттона, Оскар являлся примером для боксеров на протяжении многих лет, и для него было бы честь разделить с ним ринг, сообщает boxingnews24.com.

«Я проведу бой с Оскаром Де Ла Хойей, если представится такая возможность. Оскар был героем для многих боксеров, поэтому было бы интересно встретиться с ним, даже если это будет выставочный поединок. Возможно, сечас он еще может выступать на высоком уровне, это мы сможем узнать, только во время боя. Похоже, что Оскар проведет поединок против бывшего чемпиона UFC Витора Белфорта, но думаю, что многие боксеры захотят встретиться с ним».

Рикки Хаттон с уверенностью заявил, что Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) остается одним из лучших в дивизионе.