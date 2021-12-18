Хегай наконец-то закрыл поражение, избив бывшего претендента

Украинский боксер выиграл у опытного аргентинца

Фото: K2 Promotions

Украинский легковес Арнольд Хегай (17-1-1, 10 КО) провел первый бой за более чем полтора года.

29-летний боксер избил аргентинца Винсента Мартина Родригеса (39-9-1, 21 КО). Украинец доминировал в каждом раунде и добыл победу единогласным решением судей.

В предыдущий раз Хегай боксировал 25 января 2020 года, потерпев поражение от Стивена Фултона, который сейчас владеет двумя поясами чемпиона мира во втором легчайшем весе.

Отметим также, что бой Хегай – Родригес прошел в андеркарде поединка Денис Беринчик – Иса Чаниев.