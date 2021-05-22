Херд считает себя лучшим бойцом в первом среднем весе
Херд: «с Уайлдером ты всегда знаешь, что дело закончиться нокаутом»
Экс-чемпион мира в первом среднем весе назвал имена своих любимых боксеров
11:59
Джаррет Херд / фото - Getty Images
Экс-чемпион мира в первом среднем весе Джаррет Херд (24-1, 16 КО) в эфире Last Stand Podcast назвал свой список любимых боксеров.
«Мои любимые бойцы на сегодняшний день, бои которых я никогда не пропускаю и всегда посещаю это Деонтей Уайлдер – с таким боксером всегда знаешь, что дело закончится нокаутом, Джервонта Дэвис – я тоже прихожу на каждый его бой. Конечно же, еще «Канело» Альварес – он лучший. Неважно, что бы я не планировал на вечер, я останусь дома и посмотрю его бой. Ну и, пожалуй, Гэри Расселл-младший».
Официально. Мэнни Пакьяо сразится с Эрролом Спенсом.
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