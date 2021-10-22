Экс-чемпион мира: «Стивенсону нельзя недооценивать Херринга»
Херринг и Стивенсон встретились лицом к лицу накануне очного поединка
Ивент состоится 23 октября в Атланте
08:59
Джеймел Херринг и Шакур Стивенсон / Фото - dailynationtoday.comЧемпион мира по версии WBO в первом легком дивизионе Джеймел Херринг (23-2-0, 11 KO) и американец Шакур Стивенсон (16-0, 8 КО) встретились провели дуэль взглядов накануне очного противостояния.
Поединок состоится 23 октября в Атланте (США). Об этом в Twitter сообщает промоутерская компания Top Rank.
If the face-off was any indication …— Top Rank Boxing (@trboxing) October 21, 2021
#HerringStevenson | OCTOBER 23 | ESPN pic.twitter.com/CbAXNBRNQF
Крайний бой Херринг провел в апреле. Джеймел техническим нокаутом выиграл у Карла Фрэмптона.
Что касается Стивенсона, то он в июне одержал победу единогласным решением в поединке с Джеремаей Накатилой.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Примерное начало – 06:00.
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