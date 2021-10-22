Херринг и Стивенсон встретились лицом к лицу накануне очного поединка

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня250 тысяч жителей Мариуполя и гостей города встали на коньки. Ровно год назад состоялось открытие Mariupol Ice Center
матч-центр
Вчера 38
Сейчас 0
Сегодня 24
Завтра 29
Футбол (22 события из 30) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Фенербахче - Антверпен 2:2 Окончен
19:45 Лацио - Марсель 0:0 Окончен
19:45 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Окончен
19:45 Лудогорец - Брага 0:1 Окончен
19:45 Бетис - Байер 1:1 Окончен
19:45 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Окончен
22:00 Спарта Прага - Лион 3:4 Окончен
22:00 ПСВ - Монако 1:2 Окончен
22:00 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Окончен
22:00 Наполи - Легия Варшава 3:0 Окончен
22:00 Айнтрахт - Олимпиакос 3:1 Окончен
22:00 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Окончен
22:00 Вест Хэм - Генк 3:0 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Бодо/Глимт - Рома 6:1 Окончен
19:45 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Окончен
19:45 Маккаби Хайфа - Славия Прага 1:0 Окончен
19:45 Копенгаген - ПАОК 1:2 Окончен
19:45 Мура - Ренн 1:2 Окончен
19:45 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Окончен
22:00 Партизан - Гент 0:1 Окончен
22:00 ЦСКА София - Заря 0:1 Окончен
Хоккей (3 события из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Филадельфия Флайерс - Бостон Брюинс 6:3 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Сент-Луис Блюз 1:3 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Днепр - Белый Барс 3:2 Окончен
Баскетбол (12 событий из 12) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Индиана Пэйсерс 123:122 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Чикаго Буллз 88:94 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс 138:134 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Вашингтон Уизардз 83:98 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Кливленд Кавальерс 132:121 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Хьюстон Рокетс 124:106 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Филадельфия Севенти Сиксерс 97:117 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Орландо Мэджик 123:97 Окончен
04:00 Юта Джаз - Оклахома-Сити Тандер 107:86 Окончен
05:00 Финикс Санс - Денвер Наггетс 98:110 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Сакраменто Кингз 121:124 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Будивельник - БК Тернополь 92:90 Окончен
Теннис (1 событие из 30) показать все
WTA 2021 (Moscow, Russia)
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Маркета Вондроусова - Леся Цуренко 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Арсенал - Астон Вилла -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Сампдория - Специя -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:30 Волынь - Кремень -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Десна - Александрия -:- Запланирован
19:30 Металлист-1925 - Ингулец -:- Запланирован
Хоккей (12 событий из 17) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Йорк Айлендерс 3:2 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Колорадо Эвеланш 4:1 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Каролина Харрикейнс 1:4 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Вашингтон Кэпиталз 1:4 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Сан-Хосе Шаркс 1:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Калгари Флэймс 0:3 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Анахайм Дакс 5:1 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Ванкувер Кэнакс 1:4 Окончен
05:00 Аризона Койотис - Эдмонтон Ойлерс 1:5 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
20:00 Рулав Одд - Мариуполь -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Атланта Хоукс - Даллас Маверикс 113:87 Окончен
03:00 Майами Хит - Милуоки Бакс 137:95 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Клипперс 115:113 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Харьковские Соколы -:- Запланирован
18:00 Химик - БК Запорожье -:- Запланирован
19:00 Николаев - Днепр -:- Запланирован
19:00 БК Одесса - Прометей -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Челси - Норвич -:- Запланирован
19:30 Брайтон - Манчестер Сити -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Болонья - Милан -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Прикарпатье - Альянс -:- Запланирован
15:30 Полесье - Кривбасс -:- Запланирован
16:00 Волынь - Николаев -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Верес - ФК Мариуполь -:- Запланирован
16:00 Рух - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Ворскла - Шахтер -:- Запланирован
19:30 Черноморец - ФК Львов -:- Запланирован
Хоккей (7 событий из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Торонто Мейпл Лифс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:00 Баффало Сэйбрс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
20:00 Оттава Сенаторс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
20:00 Вашингтон Кэпиталз - Калгари Флэймс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Кременчуг - Белый Барс -:- Запланирован
Баскетбол (12 событий из 12) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Юта Джаз -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Будивельник - Киев-Баскет -:- Запланирован
15:00 Черкасские Мавпы - БК Тернополь -:- Запланирован

Херринг и Стивенсон встретились лицом к лицу накануне очного поединка

Ивент состоится 23 октября в Атланте

Бокс Профессиональный бокс
08:59
Херринг и Стивенсон встретились лицом к лицу накануне очного поединка
Джеймел Херринг и Шакур Стивенсон / Фото - dailynationtoday.com
Чемпион мира по версии WBO в первом легком дивизионе Джеймел Херринг (23-2-0, 11 KO) и американец Шакур Стивенсон (16-0, 8 КО) встретились провели дуэль взглядов накануне очного противостояния.

Поединок состоится 23 октября в Атланте (США). Об этом в Twitter сообщает промоутерская компания Top Rank.



Крайний бой Херринг провел в апреле. Джеймел техническим нокаутом выиграл у Карла Фрэмптона.

Что касается Стивенсона, то он в июне одержал победу единогласным решением в поединке с Джеремаей Накатилой.

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Примерное начало – 06:00.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шакур Стивенсон Джеймел Херринг

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Стивенсон – о бое с Херрингом: «Это будет моя вечеринка»
Стивенсон – о бое с Херрингом: «Это будет моя вечеринка»
Бокс Профессиональный бокс
09:40
Херринг: «В случае победы над Стивенсоном я хотел бы попасть в список Р4Р»
Херринг: «В случае победы над Стивенсоном я хотел бы попасть в список Р4Р»
Бокс Профессиональный бокс
09:21
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
01:07
Экс-чемпион мира: «Стивенсону нельзя недооценивать Херринга»
Экс-чемпион мира: «Стивенсону нельзя недооценивать Херринга»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 17:59
Проспект: «Херрингу нечего противопоставить Стивенсону»
Проспект: «Херрингу нечего противопоставить Стивенсону»
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 10:15
Стивенсон: «Херринг просто был моим спарринг-партнером, но мы с ним не дружим»
Стивенсон: «Херринг просто был моим спарринг-партнером, но мы с ним не дружим»
Бокс Профессиональный бокс
19 октября 20:28

Новости: Бокс

Мейвезер – о бое Дэвис – Ромеро: «В ринге встретятся два непобежденных нокаутера»
Мейвезер – о бое Дэвис – Ромеро: «В ринге встретятся два непобежденных нокаутера»
Профессиональный бокс
10:10
Олег Малиновский: «Бой с Херрингом будет непростым для Стивенсона»
Интервью Олег Малиновский: «Бой с Херрингом будет непростым для Стивенсона»
Профессиональный бокс
10:00
Стивенсон – о бое с Херрингом: «Это будет моя вечеринка»
Стивенсон – о бое с Херрингом: «Это будет моя вечеринка»
Профессиональный бокс
09:40
Херринг: «В случае победы над Стивенсоном я хотел бы попасть в список Р4Р»
Херринг: «В случае победы над Стивенсоном я хотел бы попасть в список Р4Р»
Профессиональный бокс
09:21
Ромеро: «Джервонта Дэвис ведет себя так, как будто он крутой парень, но я его вырублю»
Ромеро: «Джервонта Дэвис ведет себя так, как будто он крутой парень, но я его вырублю»
Профессиональный бокс
09:20
Самый сильный человек в мире прошелся Лопесу по пузу
Самый сильный человек в мире прошелся Лопесу по пузу
Профессиональный бокс
09:14
Херринг и Стивенсон встретились лицом к лицу накануне очного поединка
Херринг и Стивенсон встретились лицом к лицу накануне очного поединка
Профессиональный бокс
08:59
Поединок Альварес – Бивол может состоятся в мае 2022 года
Поединок Альварес – Бивол может состоятся в мае 2022 года
Профессиональный бокс
08:43
Тейлор: «Я опустошен, что не смогу защитить мой титул 18-го декабря»
Тейлор: «Я опустошен, что не смогу защитить мой титул 18-го декабря»
Профессиональный бокс
08:00
Все новости

Популярные новости

Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Бокс Профессиональный бокс
15 октября 15:43
4
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
4
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 20:46
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Бокс Профессиональный бокс
17 октября 07:57
Устрашающий соперник Ломаченко. Отправил в четыре нокдауна боксера, который обещал разобраться с украинцем
История
Устрашающий соперник Ломаченко. Отправил в четыре нокдауна боксера, который обещал разобраться с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
15 октября 15:20
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Дзюдо
18 октября 21:38
1
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Краматорск» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» – «Донбасс». Видео трансляция
18:30
Евро-2022. Украина – Бельгия. Видео трансляция
WEB
TV
Евро-2022. Украина – Бельгия. Видео трансляция
19:00
УХЛ. «Рулав Одд» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Рулав Одд» – «Мариуполь». Видео трансляция
20:00
Континентальный кубок. «Олимп» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
Континентальный кубок. «Олимп» – «Сокол». Видео трансляция
20:30
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
23 октября 10:25
Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
23 октября 14:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
23 октября 16:15
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
23 октября 18:45
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
23 октября 21:45
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
24 октября 19:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
24 октября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
24 октября 23:55
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
25 октября 19:30
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00