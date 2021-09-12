Херринг: «Консейсао не стоило сражаться за титул на территории Вальдеса»

Джеймел Херринг / Фото: twitter.com/JamelHerring

Чемпион WBO во втором полулегком весе Джамел Херринг (23-2, 11 KO) заявил в своем Twitter, что Робсону Консейсао (16-1, 8 KO) не стоило драться с обладателем титулов WBC Оскаром Вальдесом (30-0, 23 KO) на территории соперника:



Эй, братан, не нужно бороться за свой первый титул в гостях у чемпиона. Ты рискуешь пожалеть об этом.

Вальдес показывает чемпионский уровень и вносит коррективы по ходу боя. Консейсао же смотрится беспомощным, хотя делает вид, что все в порядке.

Окей, Консейсао вернулся к действиям. Остается надеться, что подгонка очков не станет исходом.

Давненько мы не видели, чтобы Вальдеса так разрывали.