Вальдес: «С Консейсао был очень сложный поединок»
Херринг: «Консейсао не стоило сражаться за титул на территории Вальдеса»
Чемпион WBO отметил избиение мексиканца
12 сентября 11:30
Джеймел Херринг / Фото: twitter.com/JamelHerring
Чемпион WBO во втором полулегком весе Джамел Херринг (23-2, 11 KO) заявил в своем Twitter, что Робсону Консейсао (16-1, 8 KO) не стоило драться с обладателем титулов WBC Оскаром Вальдесом (30-0, 23 KO) на территории соперника:
Знаю, еще не время для выводов, но Вальдес выглядит не таким острым, как в бою с Берчельтом.
Эй, братан, не нужно бороться за свой первый титул в гостях у чемпиона. Ты рискуешь пожалеть об этом.
Вальдес показывает чемпионский уровень и вносит коррективы по ходу боя. Консейсао же смотрится беспомощным, хотя делает вид, что все в порядке.
Окей, Консейсао вернулся к действиям. Остается надеться, что подгонка очков не станет исходом.
Давненько мы не видели, чтобы Вальдеса так разрывали.
Консейсао уверен, что у него украли победу.
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