Херринг – о возможном поединке со Стивенсоном: «Я никогда не шел легким путем»

Джеймел Херринг / Фото: boxingscene.com

Чемпион WBO во втором полулегком весе американец Джеймел Херринг (23-2, 11 KO) сообщил в интервью boxingscene.com, что готов провести поединок с временным чемпионом WBO Шакуром Стивенсоном (16-0, 8 KO):



Я горд представлять WBO за эти два с половиной года и с честью продолжу защищать этот пояс чемпиона мира. Я никогда не шел легким путем, но при этом я все еще тот боец, который готов принимать самые сложные вызовы, чтобы оставить свой след.

При этом я не воспринимаю его трэшток на личный счет. Мне пришлось через многое пройти в моей жизни. И я здесь для того, чтобы драться. Ведь именно этим я занимаюсь, чтобы заработать на жизнь. Все, что он говорит, это лишь разговоры среди боксеров. Тогда как я хочу делать свою работу, а она состоит в том, чтобы бросать кулаки в ринге.