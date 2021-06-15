Херринг: «Шакур Стивенсон – не киллер. И он не тот парень, который может угрожать мне избиением»

Чемпион не понимает, почему претендент о нем настолько негативно отзывается





Джамел Херринг / Фото: Top Rank Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе американец Джамел Херринг (23-2, 11 КО) заявил, что остался разочарован словами Шакура Стивенсона (16-0, 8 КО), который сказал, что они на разных уровнях.

«Очевидно, что у него не самые теплые чувства по отношению ко мне, хотя у меня никогда не возникало проблем с ним. Вполне возможно, что он просто пытается раскрутить поединок. Он назвал меня второсортным бойцом со слабым подбородком и сказал, что намерен избить меня. Однако он говорил подобное не только обо мне, и его выступления не соответствуют его словам. Да, он талантлив и умеет забирать раунды, однако он не киллер. И он не тот парень, который может угрожать мне избиением». Напомним, ранее Стивенсона жестко раскритиковали за выступление в последнем поединке.