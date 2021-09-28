Хэй рассказал, как Джошуа победить Усика

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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй в интервью IFL TV рассказал, что должен сделать британец Энтони Джошуа (24-2-0, 22 KO), чтобы одержать победу в реванше с украинцем Александром Усиком (19-0-0, 13 KO).

Просто пересмотрите поединок с Дереком Чисорой. У Чисоры был четкий геймплан. Да, он не настолько одарен физически, как Джошуа, но сумел выиграть куда больше раундов в очень и очень близком бою.

Поэтому если Энтони Джошуа сделает ставку на свои физические показатели, применив их против Усика, он может вернуть титулы. Но если он попытается боксировать с ним, или хотя бы сделает что-то приблизительное, что он делал в субботу, то результат получится тем же».